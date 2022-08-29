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В Карелии судят директора главной мусорной компании, обвиняемого в краже личных данных жителей

Новости. Общество
16:30, 11 Сентября 2022
фото: Столица на Онего

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Начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг.

В Петрозаводске начался судебный процесс по делу о незаконном приобретении электронной базы, содержащей персональные данные о потребителях коммунальных услуг в Карелии. На скамье подсудимых находятся гендиректор «Карельского экологического оператора» Иван Новиков и его коллега, предприниматель Акиф Керимов. Первый был доставлен в зал суда под охраной и помещен за решетку, второй находился в помещении без сопровождения конвоя.

Иван Новиков выслушал обвинение в даче взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Акиф Керимов — в посредничестве во взяточничестве. Также оба фигуранта обвиняются в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Процесс ведет судья Петрозаводского горсуда Степан Сергеев.

По версии обвинения, руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков решил с помощью взятки заполучить базу данных карельских потребителей коммунальных услуг, поскольку желал взять под контроль сбор платежей с населения. Чтобы замкнуть такую работу на свою структуру, требовалось разорвать деловые отношения с компанией «Единый расчетный центр Республики Карелия», а также получить ее базу данных, содержание которой является конфиденциальным и отсутствует в открытом доступе.

Подробнее о деле Новикова читайте здесь.

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