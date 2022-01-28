В Карелии водитель разогнал «Волгу» до 142 км/час и попался

Сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя, превысившего скорость на трассе.

На федеральной автодороге «Сортавала» водитель автомобиля «Волга» превысил установленную скорость. Он разогнался до 142 км/час. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

«Одна из основных причин дорожных происшествий — неправильно выбранная водителем скорость движения. При высокой скорости у водителя практически нет шансов отреагировать на внезапно возникшую аварийную ситуацию на дороге», — рассказали в ГИБДД.

Ранее Госавтоинспекция сообщила подробности столкновения большегрузов на севере Карелии.