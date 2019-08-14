В Карелии впервые появились грунтометы и катера с водометными двигателями

В Минприроде Карелии сообщили, что новая техника позволит быстрее ликвидировать возгорания, а также обезопасит работу пожарных.

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов впервые получил на вооружение грунтометы для создания безопасной кромки во время пожара, а также катера с водометными двигателями, пишет ТАСС.

"Впервые на вооружение лесопожарных команд учреждения поступают грунтометы и катера с водометными двигателями. Водоемы Карелии и побережье Белого моря имеют достаточно сложный рельеф дна, поэтому использование водометных двигателей позволит наиболее близко доставлять лесопожарные команды к местам тушения на побережье", –рассказали в Минприроды РК.

Новую технику для борьбы с лесными пожарами удалось купить благодаря федеральному проекту "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология". Из всего закупленного оборудования абсолютно новым для карельских пожарных стали пять грунтометов. Этот вид техники необходим для того, чтобы во время пожара создавать зону, свободную от травы, и обрабатывать границы горящей территории песком. Ранее в экстренных ситуациях заниматься этим приходилось с помощью лопат, что значительно снижало объемы и скорость работ.

Кроме того, впервые в арсенале сотрудников центра охраны лесов появятся четыре лесопожарных катера с водометными двигателями. Они будут патрулировать акватории крупных водоемов республики – Белое море, Онежское и Ладожское озера. Как подчеркнули в республиканском Минприроды, особую роль новый транспорт должен сыграть при осмотре островов Ладожского озера, а также национального парка "Ладожские шхеры". Благодаря своей конструкции катер не дает сильную усадку, что позволит не только подходить гораздо ближе к берегу, но и перевозить больше техники. Кроме того, судно отличается лучшей маневренностью и устойчивостью, что важно для безопасности в крупных водоемах с высокими волнами.



Износ парка техники для борьбы с пожарами в Карелии высок и достигает в общем от 80 до 100%. На обновление оборудования регион за три года получит 130,8 млн рублей из федерального бюджета по линии проекта "Сохранение лесов". В 2019 году республика получила 43,7 млн рублей, из которых уже заключили контракты на 42,4 млн рублей.