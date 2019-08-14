Подписаться
Новости. Общество
15:48, 14 Августа 2019
фото: @ meridian-marine.ru

В Карелии впервые появились грунтометы и катера с водометными двигателями

Загрузка...

В Минприроде Карелии сообщили, что новая техника позволит быстрее ликвидировать возгорания, а также обезопасит работу пожарных.

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов впервые получил на вооружение грунтометы для создания безопасной кромки во время пожара, а также катера с водометными двигателями, пишет ТАСС.

"Впервые на вооружение лесопожарных команд учреждения поступают грунтометы и катера с водометными двигателями. Водоемы Карелии и побережье Белого моря имеют достаточно сложный рельеф дна, поэтому использование водометных двигателей позволит наиболее близко доставлять лесопожарные команды к местам тушения на побережье", –рассказали в Минприроды РК.

Новую технику для борьбы с лесными пожарами удалось купить благодаря федеральному проекту "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология". Из всего закупленного оборудования абсолютно новым для карельских пожарных стали пять грунтометов. Этот вид техники необходим для того, чтобы во время пожара создавать зону, свободную от травы, и обрабатывать границы горящей территории песком. Ранее в экстренных ситуациях заниматься этим приходилось с помощью лопат, что значительно снижало объемы и скорость работ.

Кроме того, впервые в арсенале сотрудников центра охраны лесов появятся четыре лесопожарных катера с водометными двигателями. Они будут патрулировать акватории крупных водоемов республики – Белое море, Онежское и Ладожское озера. Как подчеркнули в республиканском Минприроды, особую роль новый транспорт должен сыграть при осмотре островов Ладожского озера, а также национального парка "Ладожские шхеры". Благодаря своей конструкции катер не дает сильную усадку, что позволит не только подходить гораздо ближе к берегу, но и перевозить больше техники. Кроме того, судно отличается лучшей маневренностью и устойчивостью, что важно для безопасности в крупных водоемах с высокими волнами.

Износ парка техники для борьбы с пожарами в Карелии высок и достигает в общем от 80 до 100%. На обновление оборудования регион за три года получит 130,8 млн рублей из федерального бюджета по линии проекта "Сохранение лесов". В 2019 году республика получила 43,7 млн рублей, из которых уже заключили контракты на 42,4 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 8
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Рыба раздора 1
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:34
Без политики
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
Уже совсем скоро "ЛабСтори" сможет порадовать своих пациентов новым исследованием — определением антител к ХГЧ. Давайте же разберемся, для чего нужно такое исследование.
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 11
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 14
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 15:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»