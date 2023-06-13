В Карелии введен режим ограничения пребывания в лесах

С 13 июня в республике ввели временное ограничение пребывания граждан в лесах.

Как сообщили в Минприроды Карелии, с 13 июня в республике введен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Режим будет действовать до 25 июня.

При ухудшении пожароопасной обстановки доступ в леса в районах Карелии может быть ограничен, на въездах в леса будут установлены предупредительные аншлаги.

При этом, как отметили в Минприроды, запрета на посещение лесов нет. Действует запрет на разведение открытого огня, штраф за нарушение составляет 40 тысяч рублей.