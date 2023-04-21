Спасатели более 4 часов боролись с лесным пожаром в районе Карелии (ФОТО)

Специалисты для ликвидации возгорания, в частности, привлекали пожарный поезд, сообщили спасатели Медвежьегорского района Карелии.
Во вторник, 13 июня, в Медвежьегорском районе возле станция Вичка, вдоль железнодорожного полотна горел лес.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.55. С пламенем боролись огнеборцы пиндушской и медвежьегорской частей, в том числе, использовали пожарный поезд.
На ликвидацию возгорания ушло более четырех часов, развитию пожара способствовали сухая погода и сильный ветер.
Языки пламени поднимались до крон деревьев, но спасатели сумели остановить огонь и не допустили верхового пожара.
Всего повреждено около пяти гектаров леса. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району».
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