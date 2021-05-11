В Карелии захоронили красноармейца, который 78 лет числился пропавшим без вести

В Олонецком районе на родовом кладбище предали земле бойца, погибшего в августе 1942 года.

В Олонецком районе попрощались с бойцом Красной армии Михаилом Сысоевым. Церемония состоялась в часовне Адриана Ондрусовского. Об этом рассказали в паблике правительства Карелии.

Красноармейца Михаила Андреевича Сысоева призвали 23 декабря 1941 года. С августа 1942-го он числился пропавшим без вести. Только 17 мая 2020 года поисковики из отряда «Курская дуга» вернули его с войны.

По желанию родственников боец захоронен на родовом кладбище, рядом с могилами предков.

Подробнее узнать об обстоятельствах поиска красноармейца можно на сайте МВД Карелии.