Житель Петрозаводска сообщил о найденном захоронении в одном из районов города

Под одной из остановок на Ключевой, по словам горожанина, нашли человеческие кости.

В паблике «Ключевая | Новости района» один из горожан опубликовал снимки раскопок на одной из остановок, расположенных на улице Антонова в центре района. На снимке видно нечто, похожее на человеческие кости.

«На Ключевой, на Антонова внизу на остановке в сторону „Авангарда“, что-то копали и нашли объект, похожий на захоронение», — привели слова автора фото в паблике.

Там же комментаторы объяснили находку — по их словам, именно в этом районе более 70 лет назад располагалось кладбище для военнопленных.