В Карелии запускают асфальтобетонный завод с системой автоматического управления (ВИДЕО)

Глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин в преддверии начала дорожно-строительных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проинспектировали готовность одного из асфальтобетонных заводов республики.

На своей странице в соцсети Сергей Щебекин написал, что создали рабочую группу, в которую вошли сотрудники регионального Управления автодорог и общественные контролеры, и проинспектировали готовность одного из асфальтобетонных заводов республики.

«На заводе установлена система автоматического управления исполнительными механизмами, которая позволяет в автоматическом режиме без участия оператора изготавливать асфальт определенного состава. АБЗ оснащен дополнительным оборудованием, в том числе системой автоматизированного дозирования добавок, улучшающих эксплуатационные характеристики дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси», — объяснил Сергей Щебекин.

Запуск завода, по слоавам Сергея Щебекина, планируется в конце апреля.

По информации Минтранса, сегодня все асфальтобетонные заводы в республике готовятся к новому дорожному сезону. В текущем году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республике будет отремонтировано порядка 280 км автодорог.