В Карелии женщина дважды вонзила нож в грудь мужу во время ссоры

Жительница Кеми обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, утром 13 июня 45-летняя женщина со своим мужем находились в квартире в Кеми и распивали спиртные напитки. В момент внезапно возникшей ссоры обвиняемая решила убить супруга и дважды ударила его ножом в грудь. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Возбуждено уголовное дело. Женщина обвиняется в покушении на убийство.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, раненного в живот юношу привезли в больницу Петрозаводска из сауны.