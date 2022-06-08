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Раненного в живот юношу привезли в больницу Петрозаводска из сауны

Новости. Криминал
15:45, 14 Июня 2022
фото: © Коллаж «В курсе.ру»

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Посиделки в сауне на Древлянке закончились для приятелей поножовщиной.

В полицию 12 июня поступило сообщение из учреждения здравоохранения: туда с проникающим ножевым ранением живота экстренно госпитализировали 20-летнего петрозаводчанина. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что травма имеет криминальный характер и установили обстоятельства – молодой человек отдыхал в сауне микрорайона Древлянка с друзьями. Спустя несколько часов к компании присоединился 25-летний ранее имевший проблемы с законом приятель одного из участников встречи. В компании начался конфликт. Словесная перебранка быстро переросла в драку. По версии правоохранителей, во время выяснения отношений гость достал складной нож, два раза ударил им юношу в живот и скрылся.

По распространенной дежурным нарядам ориентировке сотрудники ППС задержали подозреваемого по горячим следам неподалеку от места преступления. Он дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина отправится на принудительное лечение после нападения с ножом на подростка.

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