В Карелии мужчина отправится на принудительное лечение после нападения с ножом на подростка

Мужчина с психическим расстройством, ударивший подростка ножом в грудь, отправится на принудительное лечение.

Медвежьегорский районный суд отправил 59-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство, на принудительное лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом информирует Следком Карелии.

31 декабря 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении общежития в Медвежьегорске беспричинно нанес ножевое ранение в грудь 17-летнему подростку. После преступления фигурант скрылся с места происшествия. Подростку была оказана срочная медпомощь, он остался жив.

Установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и страдал им во время преступления. Это состояние лишало его возможности осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими.

Ранее сообщалось, что в Карелии соседи выбили нож из рук мужчины, пытавшегося зарезать знакомого.