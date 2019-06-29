В Карелии жители Сегежи выступили против создания в их районе мусорного полигона

Жители Сегежи создали петицию против создания в деревне Майгуба мусорного полигона и просят поддержать их.

В поселке Майгуба, что в 6 километрах от города бумажников, который давно считается экологически проблемным, власти собираются устроить межмуниципальный полигон для мусора. Сегежане не согласны с таким решением, которое, к тому же, хотели претворить в жизнь под шумок.

Авторы петиции заявляют, что они против создания мусорного полигона в Майгубе.

"От Сегежи до запланированного полигона всего 6 км, от берега озера Выг 1400 метров, от берега лесного озера 10 метров, на берегу реки Выг. Даже при соблюдении всех санитарных правил полигон ТБО является экологически опасным объектом, - отмечают активисты. – Ущерб, который будет нанесён здоровью наших детей, внуков и правнуков не сможет компенсировать ни одно правительство на Земле?!"

Автор петиции указывает, что осуществление планов по размещению полигона в Майгубе нарушает конституционные права жителей. Статья 42 Конституции РФ гласит: "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением".

"Мы считаем, что конкретное место для нового полигона в Майгубе выбрано крайне неудачно. Его появление повлечет нарушение права десятков тысяч граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Для того, чтобы не вызывать недовольство и протесты требуем – принципиально пересмотреть "Территориальную схему обращения с отходами Республики Карелия" и найти возможность для реализации и развития программы экологически безопасной утилизации и переработки мусора с использованием новых технологий, а не новых площадей для "мусорных кладбищ".

Если вы готовы поддержать жителей Сегежи, подпишите петицию здесь.