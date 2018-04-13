В Карелию 14 апреля придет по-настоящему теплая погода

О погоде на субботу 14 апреля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 апреля будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура ночью составит -1, -3 градуса, днем +11, +13.

В районах Карелии также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5, днем воздух прогреется до +6, +11 градусов, местами до +15.