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В Карелию поступила опасная кормовая кукуруза

Новости. Общество
13:52, 18 Мая 2022
фото: © PxHere

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Кукуруза из Воронежской, Орловской, Белгородской и Рязанской областей не прошла проверку на безопасность.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора установили четыре факта нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Нарушения были допущены сельхозпроизводителями, занимающимися выращиванием и реализацией зерновых культур. Об этом рассказали в ведомстве.

Так, предприятие из Воронежской области торговало кормовой кукурузой с декларацией, где отсутствовали обязательные показатели безопасности, относящиеся к группе вредных примесей в зерне: «спорынья и головня», «горчак ползучий, вязель разноцветный», «гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая».

Предприятие из Орловской области выпустило в продажу кукурузу в сопровождении декларации, где не были определены обязательные показатели безопасности, относящиеся к группе токсичные элементы: «ртуть», «кадмий», «свинец», «мышьяк»; к группе микотоксинов: «дезоксиниваленол», «сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2»; к группе пестицидов: «гексахлоргексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры», «ДДТ и его метаболиты»,  «2,4-Д кислота, ее соли, эфиры»; к группе радионуклеидов: «цезий-137» и т.д.

Предприятие из Белгородской области и индивидуальный предприниматель – глава КФХ (Рязанская область) торговали кормовой кукурузой без информации о декларациях о соответствии в товаросопроводительных документах.

Продукция данных сельхозпредприятий поступила на территорию Карелии.

Россельхознадзора объявил сельхозпроизводителям и получателям продукции на территории Карелии 6 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее компания из Подмосковья завезла в Карелию лес с сомнительным сертификатом.

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