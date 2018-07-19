В Мелиоративном заделали ямы, на которые пожаловались жители поселка

В поселке Прионежского района Карелии после публикации "Столицы на Онего" залатали асфальт.

"Выражаем благодарность редакции "Столицы на Онего". Через несколько часов после публикации материала про вырезанный асфальт в Мелиоративном, все отфрезерованные фрагменты были заделаны", - написал читатель.

Ранее сообщалось, что в поселке Мелиоративный местные жители удивились, кто и зачем у них второй год подряд вырезает хороший асфальт. Очевидцы прислали фотографии "ремонта".