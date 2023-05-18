В мэрии Петрозаводска рассказали, зачем вырубили деревья в парке «Ямка»

На планерке в мэрии карельской столицы сообщили, что на этом месте собирается делать частный застройщик.

В понедельник, 29 мая, на еженедельной планерке в мэрии Петрозаводска рассказали, сколько деревьев и кустов высадят в рамках благоустройства парка «Ямка».



По словам чиновников, у ЖК «Речка» начались работы по благоустройству набережной, от Литейной до Яковлевской площади. Кроме того, там собираются обустроить бульвар.



Из старых зеленых насаждений должны сохранить 6-7 деревьев, но на месте вырубленных бизнесмены обещают высадить 65 молодых деревьев, из которых 43 – лиственницы, сосны и ели.



Также, отметили в мэрии, в «Ямке» посадят 103 декоративных кустарника, а на новом бульваре их будет около трех тысяч кустов.



Напомним, ранее депутат Петросовета и другие горожане обратили внимание на массовую вырубку деревьев в парке.



В частности, петрозаводчане указывали на то, что после этого начнется эрозия почв, и в Лососинку попадут тяжелые металлы, осевшие в земле после многолетней работы Онежского тракторного завода.