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В Минкульте Карелии назвали самые яркие результаты нацпроекта «Культура» в 2022 году

Новости. Культура
11:45, 01 Января 2023
фото: правительство Карелии

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В Министерстве культуры республики повели итоги реализации нацпроекта «Культура».

Наиболее яркими результатами нацпроекта в регионе стали: создание трех модельных библиотек, техническое оснащение четырех муниципальных музеев, укрепление материально-технической базы четырех лучших сельских учреждений культуры, капремонт музыкальной школы в Сортавале и строительство Дома культуры в Мегреге, сообщили в Минкультуры республики.

В сентябре благодаря нацпроекту были открыты модельные библиотеки в поселках Калевала, Муезерский и Кондопоге. В помещениях проведен ремонт, приобретена новая компьютерная техника, оборудование, комфортная мебель, существенно обновлен книжный фонд. Благодаря преображению библиотеки стали центрами культурной, образовательной и общественной жизни для детей и взрослых.

Четыре муниципальных музея Карелии улучшили техническое оснащение. Победителями стали: Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы», Краеведческий музей «Поморье» Кемского муниципального района, Куркиёкский краеведческий центр и Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина. Новое оборудование помогло сделать выставочные залы музеев функциональнее и удобнее для хранения редких экспонатов, а экскурсии гораздо интерактивнее, что позволит привлечь еще больше посетителей.

В 2022 году прошел региональный конкурс лучших сельских учреждений культуры Карелии. Победителями стали Шокшинский Дом культуры (Прионежский район), библиотеки поселков Луусалми Калевальского района и Пийтсиёки Суоярвского района, Куркиёкский краеведческий центр (Лахденпохский район). На призовые средства они укрепили материально-техническую базу, создали более комфортные и современные условия для посетителей. Также была приобретена компьютерная техника, мебель и новые книги.

В декабре после капитального ремонта открылась музыкальная школе в Сортавале. Здесь привели в порядок кровлю, утеплили стены, сделали новый фасад, заменили окна и двери, оборудовали входную зону, отремонтировали концертный зал, аудитории для теоретических занятий и теплоузел.

Завершился год открытием Дома культуры в деревне Мегрега Олонецкого района.

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