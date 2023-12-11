Акция «Бери друзей – иди в музей!» собрала около тысячи гостей в музее Карелии

Посетители Национального музея 10 декабря могли бесплатно посетить постоянную экспозицию.

Акция «Бери друзей – иди в музей!» собрала в Национальном музее Карелии около тысячи посетителей. Об этом сообщили в паблике Минкультуры Карелии.





Как рассказали в группе, 10 декабря гости Национального музея могли бесплатно посетить постоянную экспозицию, а также принять участие в мастер-классах по созданию новогодних украшений, экскурсиях и квестах.

Мероприятия позволили в увлекательной форме узнать новые факты об удивительном крае, в котором мы живем, отметили в источнике.