В Минприроды Карелии рассказали о короле всех сов по имени Bubo bubo

В министерстве продолжают серию рассказов о редких животных, птицах и растениях республики.

Как сообщили в региональном Минприроды Карелии, латинское имя филина — Bubo bubo, буквально означает «Сова сов». Филин — это самый крупный представитель своего семейства.



«Самыми узнаваемыми признаками редкой птицы являются пучки ушных перьев и большие оранжевые глаза. А еще его „ухающий“ крик, который позволяет услышать пернатого хищника за несколько километров», — говорится в сообщении.



Филин обитает по всей Карелии, но распространение спорадичное, большинство известных гнездовых участков расположены в южной части республики. Важными факторами выбора территории являются богатая кормовая база и отсутствие беспокоящих факторов.



Основу рациона филина составляют млекопитающие и птицы. В таежной зоне это тетеревиные птицы, белка, заяц-беляк, ондатра, мышевидные грызуны.



«Филин — запасливый хозяин, зимой он прячет в снег излишки пищи, чтобы всегда иметь возможность подкрепиться своей „заначкой“. Ночной охотник, филин выходит на поиски добычи в сумерках, около полуночи берет перерыв, а затем продолжает охоту до рассвета. В течение дня охотится, только если голоден», — сообщили в Минприроды.



Он ориентируется в полной тьме благодаря отличному слуху. Зрение у краснокнижной птицы тоже хорошее — вопреки распространенному мнению, филины хорошо видят и в дневное время.







Напомним, ранее в Минприроды Карелии рассказали о редчайшем грибе острова Валаам.