В Минсельхозе Карелии объяснили, куда пойдут дополнительные деньги

Министерство сельского хозяйства Карелии сформировало перечень направлений господдержки АПК, которые получат дополнительное финансирование в 2019 году.

Из этой суммы 30 млн рублей должны быть направлены на поддержку доходности в области животноводства, 25 млн рублей – на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым рыбоводческими хозяйствами на приобретение кормов, 15,2 млн рублей – на реализацию инвестиционных проектов.

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