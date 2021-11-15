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В минувшие выходные 14 водителей в Петрозаводске попались пьяными за рулем

Новости. Общество
10:31, 20 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Нарушителям грозит солидный штраф и лишение прав на 2 года.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 14 нетрезвых водителей.

За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителей ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

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Комментарии

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кир
2021-12-20 11:08:03
Фигня. Ничего они не боятся, кроме смерти и боли. Всё сюсюкаетесь с электоратом. :)
Гость
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