В минувшие выходные 14 водителей в Петрозаводске попались пьяными за рулем

Нарушителям грозит солидный штраф и лишение прав на 2 года.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 14 нетрезвых водителей.

За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителей ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».