В Минздраве Карелии рассказали, чем опасен подвариант «омикрона» «Кракен»

Опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети рассказал об опасности нового подварианта «омикрона» под названием «Кракен».



«Почему «Кракен»? Такое название - легендарного морского чудовища гигантских размеров, которое фигурирует в книгах, фильмах, играх и других произведениях искусства - предложил профессор биологии Гуэлфского университета (Канада) Райан Грегори», - сообщил Охлопков в соцсети.



По его словам, опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса. Но существенных различий в степени тяжести между случаями, вызванными «Кракеном», и предыдущими вариантами нет.



Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают вакцины.



При этом, напомним, за минувшую неделю заболеваемость Covid-19 в республике сократилась на 30 процентов.



За первые семь дней 2023 года в Карелии зарегистрировали 113 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 30,7%.