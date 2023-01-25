В Минздраве Карелии рассказали о 6-метровом памятнике зубной щетке

Глава Минздрава Карелии сообщил в соцсети о трех тысячах моделей зубных щеток и о памятнике в немецком городе.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети рассказал о пользе зубной щетки.



«Она помогает нам соблюдать гигиену, ухаживать за полостью рта и быть обладателем чистой, белоснежной улыбки и свежего дыхания», - отметил министр.



По его словам, в немецком городе Крефельд с 1983 года стоит памятник зубной щетке высотой в шесть метров. Первую щетку для чистки зубов с синтетическими волокнами вместо натуральных выпустили в 1938 году.



В ней использовали волокна из нейлона, которые быстро сохли и не впитывали в себя влагу. В 1959 году, отметил Охлопков, впервые была выпущена электрическая модель зубной щетки. Сейчас запатентовано более трех тысяч моделей зубных щеток.



«Обязательно чистите зубы два раза в день: утром и перед сном. Полезно также чистить зубы после еды, особенно, той, которая содержит сладкие или кислые блюда», - посоветовал министр здравоохранения.



Также нужно менять зубную щетку каждые три месяца. Чаще – если щетина начинает терять форму или загибаться в стороны.



«Всегда выбрасывайте щетку после того, как переболели простудой или гриппом, - заявил министр. - Откажитесь от хранения щеток всей семьи в одном стаканчике, чтобы избежать обмена инфекцией при болезнях. Для хранения зубных щеток больше подойдут индивидуальные крепления на стене».



Охлопков также посоветовал посещать стоматолога не реже, чем один раз в полгода.