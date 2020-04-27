В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе выявлено 67 новых случаев заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1056, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 867 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

В Кировско-Апатитской агломерации зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

В Мурманске – 29.

Всего зафиксировано четыре летальных исхода.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.