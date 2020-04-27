В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе выявлено 67 новых случаев заболевания Covid-19.
Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1056, сообщили в оперштабе Мурманской области.
Из них 867 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".
В Кировско-Апатитской агломерации зарегистрировано 109 случаев коронавируса.
В Мурманске – 29.
Всего зафиксировано четыре летальных исхода.
Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.
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