Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.

Как сообщил оперштаб Карелии по коронавирусу, в республике на 28 апреля выявлен один новый случай заболевания Covid-19. Заболевший – житель Петрозаводска.

За весь период зарегистрировано семь вылечившихся от коронавируса.

Всего проведено 12917 исследований(+790 за сутки).

На самокарантине находится 1860 человека (-82 за сутки).

В местах обсервации содержатся 30 человек (+2 за сутки).

Напомним, сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии заразился коронавирусом. Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.