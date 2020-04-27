890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
27.04.2020 12:55
Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ 5
27.04.2020 17:20
Офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска 7
27.04.2020 16:46
Власти Петрозаводска все еще ликвидируют аварию около Гоголевского моста (ФОТО) 4
27.04.2020 15:27
В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения
Новое
Сегодня 10:20
Жители карельского Приладожья требуют восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное 3
27.04.2020 15:03

Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Новости. Общество
09:31, 28 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
Загрузка...

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.

Как сообщил оперштаб Карелии по коронавирусу, в республике на 28 апреля выявлен один новый случай заболевания Covid-19. Заболевший – житель Петрозаводска.

За весь период зарегистрировано семь вылечившихся от коронавируса.

Всего проведено 12917 исследований(+790 за сутки).

На самокарантине находится 1860 человека (-82 за сутки).

В местах обсервации содержатся 30 человек (+2 за сутки).

Напомним, сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии заразился коронавирусом. Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
eprst
2020-04-28 11:15:58
Чудесно...родственничек мацковский,а шлагбаумы поставить есчо месяц назад,указивки не було? Артур красава
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
25.04.2020, 08:54
В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 1
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 4
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»