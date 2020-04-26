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Здание прокуратуры Карелии дезинфицировали в связи с выявленным заболевшим коронавирусом

Новости. Общество
15:27, 27 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович подтвердила проведение противоэпидемических мероприятий в республиканской прокуратуре в связи с выявленным заболевшим сотрудником.

Как стало известно "Столице на Онего", сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии заразился коронавирусом.

Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы, а также пришли коллеги из прокуратуры.

По закону, если в коллективах имеется случай заболевания, то Роспотребнадзор проводит расследование с целью определения круга контактов и инициирует проведение противоэпидемиологических мероприятий.

"Противоэпидемиологические мероприятия включают в себя наблюдение за этими контактами, медицинское обследование их, лабораторное исследование материалов от них, проведение дезинфекции помещений, где присутствовал заболевший", - пояснила и.о. управления Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович.

"Столица на Онего" обратилась в управление Роспотребнадзора за получением информации о том, проводились ли в прокуратуре Карелии взятие проб и мероприятия по дезинфекции из-за заболевшего коронавирусом?

- Во-первых, прокуратура как юрлицо также выполняет все противоэпидемические мероприятия, которые необходимо провести при выявлении случая, поэтому все, что надо, прокуратура делала, ответили в Роспотребнадзоре.
- Сегодня? – уточнил корреспондент.
- Они работать начали уже с пятницы, поэтому все сделано как положено, все предписания даны, все организовано.
- Они эти мероприятия провели в связи с выявленным заболевшим?
- Все мероприятия проводятся, если имеется случай заболевания, во всех организованных коллективах.
- Прокуратура проводила их уже в пятницу?
- Я не знаю, когда она их проводила, но она все, что необходимо для любого юрлица, выполнила.

В самой же прокуратуре Карелии пояснили, что не уполномочены отвечать на вопросы, не касающиеся надзорной деятельности.

"Сотрудник, который вас интересует, находится с 20 апреля в очередном отпуске, - ответили в пресс-службе ведомства. – Предоставление иных сведений граничит с нарушением закона "О персональных данных", это же касается и медицинской тайны".

Информацию о том, что в связи с выявленным случаем заболевания у сотрудника надзорного органа, в ведомстве не работают два отдела, пресс-секретарь прокуратуры Карелии также не стала подтверждать.

"Могу сказать, что прокуратура республики функционирует в штатном режиме", - ответили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, что 25 апреля произошел резкий скачок заболеваемости – выявлено сразу 12 заразившихся, при этом 10 – это люди из одного круга контактов.

Сегодня, 27 апреля, список заболевших пополнили еще 6 человек. Как возмутился глава Карелии Артур Парфенчиков: "6 новых случаев коронавирусной инфекции – это петрозаводчане из того же круга контактов, что и 10 человек, заболевших накануне. Они пренебрегли элементарными правилами безопасности, нарушили ограничительные меры, которые сейчас действуют в республике. Итог - 16 человек в больнице!"

Также Парфенчиков потребовал дать правовую оценку большому количеству заболевших из одного круга общения, отметив, что люди, нарушившие предписание, все совершеннолетние: "кто-то решил, что ему никакой вирус не страшен".

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Комментарии

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кир
2020-04-27 15:45:25
Вирус выборочно пристает к тому, к кому нужно. Придется меняться в лучшую сторону. :)
Plant
2020-04-27 15:40:19
"в отпуске с 20 апреля". А почему не уволен, как обычно в подобных случаях?
Саныч
2020-04-27 15:37:51
Штрафуйте прокурорского!
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