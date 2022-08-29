В Музыкальном театре Карелии один день будут показывать то, что скрыто от посторонних глаз

В Музыкальном театре Карелии 17 сентября пройдет День открытых дверей.

В субботу, 17 сентября, Музыкальный театр Карелии приглашает на День открытых дверей.

В этот день театр поделится секретами, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Гости смогут принять участие в различных мастер-классах, встать к балетному станку и поучиться вокалу у солистов оперы. В течение всего дня можно будет приобрести билеты на спектакли по специальным ценам. Вечером зрительный зал откроется для любителей оперы: спектакль «Джанни Скикки. Сестра Анжелика» начнется в 18 часов.

День открытых дверей, который Музыкальный театр проводит в преддверии нового сезона, ежегодно собирает сотни людей. Театр распахнет двери 17 сентября в 11.00 и посвятит в свои тайны тех, кто хочет узнать о нем как можно больше. Посетители попадут в закулисье и увидят костюмерные, гримуборные, художественные цеха, балетный класс. С утра и до вечера можно будет побывать на экскурсиях по театру, принять участие в творческих мастер-классах, обучиться основам классической хореографии и актерского мастерства.

Большой удачей станет возможность заглянуть на репетицию к главному балетмейстеру театра Кириллу Симонову и посмотреть, как труппа под его руководством работает над балетом «Спящая красавица» — будущей премьерой нового сезона. Желающие сами встать к балетному станку сделают это под руководством заслуженной артистки России и Карелии Натальи Гальциной.

Лекция заведующей литературной частью Музыкального театра, театроведа Юлии Генделевой познакомит с театральным прошлым Петрозаводска, а уроки хорового и сольного пения проведут артисты хора и солисты оперной труппы. Научиться основам театрального грима, поработать над созданием реквизита, узнать о технологиях производства современного театрального костюма помогут гостям мастера постановочной части.

Выставка «Не только кринолины» в Зеркальном фойе познакомит с современной театральной модой. В течение всего дня работает ярмарка билетов с выгодными предложениями и акциями.

Насыщенный событиями день завершится в 18.00 показом одноактных опер Дж. Пуччини «Джанни Скикки» и «Сестра Анжелика». Билеты на этот спектакль только в День открытых дверей будут стоить значительно ниже обычного.

Подробная программа Дня открытых дверей-2022 опубликована на сайте театра и в социальных сетях. Зрителей просят обратить внимание, что на ряд встреч можно будет попасть только по предварительной записи. Она ведется на странице театра Вконтакте.