В новогодних эфирах не будет Лолиты и Киркорова

Поведение звезд недавно вызвало общественное негодование.

Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты, пишет КП.

Тусовка звезд шоу-бизнеса в клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый» — с англ.) вызвала негодование многих людей. Они считают, что проведение подобного мероприятия в период СВО недопустимо. В то же время, некоторая часть общества ничего зазорного в этом не увидела.

Государственный холдинг ВГТРК и Первый канал решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту. Похожее решение принято и на НТВ — там эти двое останутся, но в сильно сокращенном и только в тех программах, где их просто невозможно заменить — в качестве ведущих программ «Супер стар» и «Маска». Иначе эти программы пришлось бы полностью убрать из эфира, обидев этим и участников, и зрителей. Такие же меры предпринял и настроенный на молодежную аудиторию ТНТ.

Как сообщили в источнике, в новогодние праздники участники вечеринки тоже не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов.