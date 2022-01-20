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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
11:56, 20 Января 2022

В новом жилом доме «Онегин» в Петрозаводске горячая вода будет круглый год

фото: Баренц Групп

Собственная газовая котельная на крыше жилого дома «Онегин», который строится в Петрозаводске, позволит жильцам пользоваться горячей водой круглый год.

Благодаря котельной в «Онегине» не будут отключать горячее водоснабжение в летний период, как это происходит в большинстве жилых домов Петрозаводска.

Об этом рассказала специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Рая Данилевская.

По ее словам, котельная также позволит жильцам серьезно сэкономить на коммунальных платежах. Этому будут способствовать и энергосберегающие технологии, которые используются при строительстве дома.

О других преимуществах «Онегина» смотрите в видеопрезентации проекта.

Подробную консультацию по выбору квартиры можно получить по телефону: 331-331 или в группах vk.me/barenzgrouphttps://vk.com/onegin_ptz Вконтакте.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

 

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте