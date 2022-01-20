В новом жилом доме «Онегин» в Петрозаводске горячая вода будет круглый год

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Собственная газовая котельная на крыше жилого дома «Онегин», который строится в Петрозаводске, позволит жильцам пользоваться горячей водой круглый год.
Благодаря котельной в «Онегине» не будут отключать горячее водоснабжение в летний период, как это происходит в большинстве жилых домов Петрозаводска.
Об этом рассказала специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Рая Данилевская.
По ее словам, котельная также позволит жильцам серьезно сэкономить на коммунальных платежах. Этому будут способствовать и энергосберегающие технологии, которые используются при строительстве дома.
О других преимуществах «Онегина» смотрите в видеопрезентации проекта.
Подробную консультацию по выбору квартиры можно получить по телефону: 331-331 или в группах vk.me/barenzgroup, https://vk.com/onegin_ptz Вконтакте.
Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.