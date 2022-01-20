В новом жилом доме «Онегин» в Петрозаводске горячая вода будет круглый год

Собственная газовая котельная на крыше жилого дома «Онегин», который строится в Петрозаводске, позволит жильцам пользоваться горячей водой круглый год.

Благодаря котельной в «Онегине» не будут отключать горячее водоснабжение в летний период, как это происходит в большинстве жилых домов Петрозаводска.

Об этом рассказала специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Рая Данилевская.

По ее словам, котельная также позволит жильцам серьезно сэкономить на коммунальных платежах. Этому будут способствовать и энергосберегающие технологии, которые используются при строительстве дома.

О других преимуществах «Онегина» смотрите в видеопрезентации проекта.

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Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.