В новом жилом районе Петрозаводска будет создана атмосфера «края рек и озер»

Ландшафтный дизайн для нового жилого района Петрозаводска «Talojärvi. Город у воды» разработан с учетом природных и географических особенностей столицы Карелии.

Согласно проекту, территорию района будут пересекать многочисленные пешеходные и велосипедные дорожки, символизирующие реки Карелии. Они должны «стекаться» к зонам отдыха, украшенным цветниками. В зонах расширения «русла» расположатся детские площадки и пространства для отдыха жителей. Все эти «реки» будут «впадать» в Онежское озеро с красивой набережной.

На территории «Talojärvi Город у воды» планируется создать зоны досуга для всех возрастных категорий. Будут предусмотрены места отдыха как для уединения, так и для встреч больших компаний.

«Talojärvi - название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков, - рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова, - По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к 5 морям: Балтийское, Белое, Каспийское, Баренцево и Черное море. «Город у воды» словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения - величественную природу Карелии».

Центром всего жилого района станет парк, где разместятся тематические площадки: главная ярмарочная площадь, детские и спортивные площадки, зона медитаций и фуд-корты.

«Город у воды» спроектирован таким образом, чтобы дворы были свободны от скопления автотранспорта. В каждом дворе будут сквозные подъезды, закрытые и благоустроенные территории, а вместительные парковки вынесены за пределы жилых зон.

Концепция «Talojärvi. Город у воды», в основу которой положены экологичность и современный дизайн, предусматривает создание городской среды нового качества. В этой среде каждый житель района сможет чувствовать себя комфортно и безопасно, больше времени уделять досугу или спорту на свежем воздухе.

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