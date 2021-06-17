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В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу

Новости. Общество
20:30, 17 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в период с 02:00 до 06:00 утра в Санкт-Петербурге запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют обслуживание навынос и доставка.

Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.

Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.

Кинотеатры обязали сократить заполняемость залов с 75 до 50%.

Помимо этого, в городе отменили проведение праздника лучших выпускников «Бал медалистов».

В фан-зонах Евро-2020 запрещается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.

Ранее несколько российских регионов вернули карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, это коснулось Республик Бурятия и Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской и Калининградской областей, а также Хабаровского края.

В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.

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