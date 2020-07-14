В Петрозаводске 48-летний мужчина украл дорогую игровую приставку

Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу из магазина, сообщает МВД в Карелии.

В полицию обратился представитель магазина электроники и бытовой техники. Неизвестный мужчина похитил игровую приставку, стоимость которой около 21 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 48-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в краже. Как выяснялось, он продал приставку неизвестному. На вырученные средства купил алкоголь и сигареты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивист со стажем украл с ж/д станции в Карелии снегоуборочную машину.