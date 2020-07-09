Рецидивист со стажем украл с ж/д станции в Карелии снегоуборочную машину

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения ручной снегоуборочной машины, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

За совершение кражи перед судом предстанут двое жителей Кондопожского района, один из них – рецидивист со стажем.

В мае текущего года местные жители в возрасте 27 и 28 лет в поисках легкой наживы пришли на железнодорожную станцию. Проходя мимо здания для хранения материальных ценностей, они заглянули в окно. Их внимание привлек находящийся внутри помещения ручной снегоуборщик. При помощи металлической арматуры они сорвали проушины для навесного замка, проникли на территорию здания и украли технику стоимостью более 21 тысячи рублей.

Обвиняемые спрятали снегоуборщик на квартире своей знакомой.

Уголовное дело направлено в суд.

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