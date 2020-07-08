Жительница Карелии опустошила карманы беспомощного собутыльника

В полицию Костомукши с заявлением о краже обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что во время распития спиртных напитков в квартире знакомой у него пропало 10 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к хищению причастна 36-летняя хозяйка дома.
Когда гость уснул, злоумышленница вытащила из заднего кармана брюк две пятитысячные купюры. Затем отправилась в магазин и потратила часть денег на покупку спиртного.
Уголовное дело направлено в прокуратуру.
Ранее радушный житель Петрозаводска обокрал спящих гостей.
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