Радушный житель Петрозаводска обокрал спящих гостей

В полицию обратился 42-летний гражданин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что находился в гостях. В сумке, которую он оставил без присмотра, лежало 20 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого – владельца квартиры, где произошло хищение. 29-летний петрозаводчанин за несколько часов до происшествия познакомился на улице с заявителем. Он угостил его спиртным.

Через два дня в полицию поступило заявление уже от другого гостя, посетившего эту же квартиру. У мужчины был похищен мобильный телефон стоимостью 4,6 тысячи рублей. В хищении сознался тот же охотно угощающий хозяин.



Возбуждены уголовные дела.

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