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Аферисты убедили пожилого жителя Карелии купить путевку в несуществующий санаторий

Новости. Криминал
12:28, 29 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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В конце июня в полицию обратился 70-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер сообщил, что пострадал от действий аферистов.

Как выяснилось, еще в январе мужчина стал планировать летний отдых. В интернете ему попался сайт одного из крымских санаториев. Он оформил заявку на июнь и перевел на указанный счет более 30 тысяч рублей. На его электронную почту пришло письмо, подтверждающее бронирование.

Незадолго до отъезда пенсионер решил поискать более подробную информацию о своем пансионате. Тут выяснилось, что данный дом отдыха перестал функционировать еще пять лет назад.

Сайт оказался фейковым, кроме того, в сети нашлись отзывы других пострадавших граждан. Потерпевший был вынужден отменить поездку и сдать билеты.

Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Карелии купила фальшивые путевки в Крым.

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