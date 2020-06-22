Жительница Карелии купила фальшивые путевки в Крым

В полицию обратилась горожанка с заявлением о том, что у нее обманом похитили деньги, сообщили в МВД Карелии.

Еще в конце марта петрозаводчанка нашла в интернете выгодное предложение о продаже путевок в Евпаторию (Крым). Выбрав нужные даты, она оплатила проживание на двоих в одном из пансионатов, перечислив более 66 тысяч рублей.

Обстоятельства сложились таким образом, что поездку пришлось отменить. Решив вернуть потраченные деньги, женщина обратилась к продавцу. Но тот игнорировал сообщения, а сайт и вовсе исчез.



Полиция проводит проверку.

В Карелии не раз регистрировались случаи обмана жителей, желавших дистанционно купить турпутевки. Полицейские советуют крайне настороженно относиться к подобным выгодным предложениям в сети.

Ранее аферист оставил семью из Карелии без денег и "уехал на сказочный индонезийский остров".