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Жительница Карелии купила фальшивые путевки в Крым

Новости. Криминал
16:34, 23 Июня 2020
фото: © ShutterStock.com
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В полицию обратилась горожанка с заявлением о том, что у нее обманом похитили деньги, сообщили в МВД Карелии.

Еще в конце марта петрозаводчанка нашла в интернете выгодное предложение о продаже путевок в Евпаторию (Крым). Выбрав нужные даты, она оплатила проживание на двоих в одном из пансионатов, перечислив более 66 тысяч рублей.

Обстоятельства сложились таким образом, что поездку пришлось отменить. Решив вернуть потраченные деньги, женщина обратилась к продавцу. Но тот игнорировал сообщения, а сайт и вовсе исчез.

Полиция проводит проверку. 

В Карелии не раз регистрировались случаи обмана жителей, желавших дистанционно купить турпутевки. Полицейские советуют крайне настороженно относиться к подобным выгодным предложениям в сети. 

Ранее аферист оставил семью из Карелии без денег и "уехал на сказочный индонезийский остров".

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