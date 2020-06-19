Аферист оставил семью из Карелии без денег и "уехал на сказочный индонезийский остров"

Полицейские Костомукши проводят проверку по заявлению семейной пары об обманном хищении средств.

Как рассказали в МВД Карелии, в дежурную часть полиции Костомукши обратилась семейная пара, которая пострадала в результате обманных действий неизвестного.

Как выяснилось, мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже качелей за 10 тысяч рублей и связался с продавцом, чтобы узнать подробности. Тот предложил общаться посредством мессенджера и прислал ссылку якобы для безопасного перевода средств. Покупатель указал реквизиты карты жены, деньги списались.

Но тут же в переписке выяснилось, что возникли накладки, и требуется отменить платеж. Мужчина вновь ввел данные на том же сайте, к которому отправил продавец. Пришло второе смс о переводе денег. Но владелец качелей почему-то перестал выходить на связь, а 20 тысяч рублей никто не возвращал. Впрочем, от неизвестного вскоре пришло сообщение о том, что он отправляется на отдых на сказочный индонезийский остров, а жителей Карелии он попросту обманул.

В настоящее время полицией выясняются подробности произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет. Тщательно проверяйте информацию о товаре и не торопитесь переводить деньги, даже если продавец на этом настаивает.

В последнее время очень распространена такая уловка аферистов, действуюших, к примеру, на Авито и Юле, - они переводят общение по сделке в Viber или Whatsapp, а там высылают ссылку якобы на официальный сервис. На самом деле, это фальшивая форма оплаты. Будьте осторожны.