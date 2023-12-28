В Петрозаводске арестовали больше 116 килограммов рыбы

Происхождение рыбы не было установлено, Россельхознадзор Карелии постановил уничтожить арестованную рыбу.

В среду, 27 декабря, управление Россельхознадзора провело согласованную с прокуратурой внеплановую проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который организовал продажу рыбы «Та самая рыба Камчатского края» в здании кинотеатра «Калевала» в Петрозаводске.

Инспекционный визит показал, что предприниматель не оформляла ветеринарных сопроводительных документов на рыбу.

Таким образом, в торговой точке продавалась рыба без ветеринарных сопроводительных документов: тунец, марлин, семга, омуль, палтус, форель холодного копчения, теша лососевых пород, – всего 27 наименований общим весом больше 116 килограммов. Маркировка на продукции тоже отсутствовала.

Как уточнили в Россельхознадзоре, раньше индивидуальному предпринимателю уже было выдано предостережение. Тогда проверка показала, что рыба, которая продавалась в прошлом году как «камчатская», была выловлена во Вьетнаме, а переработана во Владимирской и Московской областях. В этом году предприниматель вообще не имела документов, по которым можно было бы установить происхождение рыбы.

Жители республики, покупая рыбу, не могли узнать, действительно ли она камчатская, как было заявлено в рекламе, проведены ли исследования рыбы на токсические элементы, пестициды, микробиологические и другие показатели, то есть безопасна ли она, а также когда эта рыба была произведена, в каких условиях и сколько ее можно хранить, не истек ли срок годности продукции.

На потенциально опасную продукцию был наложен арест, сообщили в Управлении Россельхознадзора. В пятницу, 29 декабря, надзорное ведомство вынесло постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначило штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, Россельхознадзор постановил уничтожить арестованную рыбу.