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В Петрозаводске появятся две самые большие школы в Карелии

Новости. Общество
11:57, 25 Марта 2021
фото: © КСМ
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В рамках проекта "Город у воды" в Петрозаводске появится вторая большая школа.

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике. Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Это не просто школа. Это школа с просторными холлами и огромными окнами. Со столовой, где одновременно могут находиться полтысячи человек. С актовым залом на 870 мест, который больше любого петрозаводского театра или кинотеатра. С библиотекой, которая сравнима с Национальной. И со спортзалами, рассчитанными на проведение соревнований регионального уровня.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Корреспондент "Столицы на Онего" узнал ответы на эти вопросы, побывав на объекте вместе с представителями компании "Баренц Групп", которая уже очень скоро будет строить подобную школу в рамках проекта "Город у воды" (на месте бывшей промплощадки ДСК).

Как школа выглядит внутри, в чем ее уникальность, читайте и смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-25 12:42:51
А портянки чего возбудились? Хорошо что школа будет. Больше образованных и свободных людей. Тем быстрее скинут жуликов, которые у власти.
zanoza
2021-03-25 12:57:45
Off, так них же весеннее обострение , вот и возбудились :)
театральный критик
2021-03-25 12:23:13
Защитнички ключевского карьера с главарем в желтой замызганной куртке злобно шипят в кустах, потрясая плакатиками и краснокнижными лишайниками. Все условия комментариев соблюдены :)
ромео
2021-03-25 12:04:48
шах и мат Явлинскому и Чубайсу
кир
2021-03-25 12:00:40
Никто не знает хорошо ли это?
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