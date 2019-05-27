В Петрозаводске будут судить трех мужчин за избиение и угрозу убийства

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Также обвиняемые ответят за повреждение машины и оскорбление полицейских, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в вечернее время 25 августа обвиняемые в Петрозаводске умышлено повредили автомобиль мужчины, который высказал им замечание о соблюдении порядка в позднее время.
После этого один из обвиняемых избил владельца машины, причинив ему множественные телесные повреждения, высказав ему угрозы убийством, а затем публично оскорбил сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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