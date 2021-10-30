В Петрозаводске двое подростков избили до полусмерти прохожего и убежали

Двое 17-летних петрозаводчан напали на мужчину на улице и сильно избили, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в один из вечеров октября двое 17 - летних молодых людей, один из которых уже ранее привлекался к уголовной ответственности, находились вблизи жилого дома по улице Архипова в Петрозаводске. Заметив проходящего мужчину, напали на него и сильно избили, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые установлены, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемых.

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