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В Петрозаводске двое подростков избили до полусмерти прохожего и убежали

Новости. Криминал
13:39, 30 Октября 2021
фото: © Volodymyr Hon tar / UNIAN

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Двое 17-летних петрозаводчан напали на мужчину на улице и сильно избили, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в один из вечеров  октября двое 17 - летних молодых людей, один из которых уже ранее привлекался к уголовной ответственности, находились вблизи жилого дома по улице Архипова в Петрозаводске. Заметив проходящего мужчину, напали на него и сильно избили, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые установлены, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемых.

Ранее подросток с подружкой приехали из района в Петрозаводск, избили и ограбили пенсионера.

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Комментарии

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stranger
2021-10-30 14:37:26
Что делать? Предполагаю, надо учить, лечить, воспитывать, а не оказывать услуги оного. Для этого всего лишь нужна самая малость, чтобы был учитель, врач, а не слуга. Где их взять? Проблема, холуёв, подхалимов на любой вкус, как таких же начальников, а вот личностей.... Куда потратить бюджетные деньги: на воспитание, просвещение и образование миллионов, или на содержание сотен тысяч, а может и миллионов силовиков?
Гражданин
2021-10-30 14:02:54
Тяжкий вред и они еще на свободе ?
Причем группа и один ранее судим.
Странно все - странно работает полиция и прокуратура.
Вам примера Ипатова мало.
Они сейчас еще дел натворят.
Хотя посадят снова полицейских.
А по делу Ипатова посадили полицейских ?
Гость
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