В Петрозаводске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра

Вечером 2 ноября в карельской столице эвакуировали посетителей ТРК «Макси».
Об экстренной эвакуации посетителей торгово-развлекательного центра «Макси» сообщили в соцсетях.
В четверг, 2 ноября, примерно в 17.30, всех посетителей ТРК «Макси» вывели на улицу
По предварительным данным, в одном из помещений магазина произошло задымление.
Очевидцы зафиксировали на видео момент эвакуации. Видео опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
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