В Петрозаводске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра

фото: © Скриншот с видео: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

Вечером 2 ноября в карельской столице эвакуировали посетителей ТРК «Макси».

Об экстренной эвакуации посетителей торгово-развлекательного центра «Макси» сообщили в соцсетях.

В четверг, 2 ноября, примерно в 17.30, всех посетителей ТРК «Макси» вывели на улицу



По предварительным данным, в одном из помещений магазина произошло задымление.

Очевидцы зафиксировали на видео момент эвакуации. Видео опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».