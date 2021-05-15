В Петрозаводске инспекторы проверят трезвость водителей

Сотрудники ГИБДД рассказали, когда они будут искать пьяных водителей в карельской столице.

В понедельник в Петрозаводске пройдет «Контроль трезвости», сообщает ГИБДД карельской столицы.

«За 4 месяца в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 200 водителей, находившихся в состоянии опьянения», — говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов.