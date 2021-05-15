В Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов

Госавтоинспекция Карелии сообщила о пойманном водителе скутера, который был пьян.

15 мая в Сегеже инспекторы ДПС отстранили от управления скутером 38-летнего местного жителя. Об этом информирует ГИБДД республики.

У мужчины были обнаружены признаки опьянения. Он также не имел права управлять транспортным средством.

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель скутера отказался. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка.