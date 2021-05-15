В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)

Отец пострадавшего ребенка ищет двух человек, которые находились на электросамокате в момент происшествия.

Инцидент произошел 10 мая в 16-25 в районе Древлянка-8 в Петрозаводске. Девочка выбежала на тротуар из припаркованной машины и попала под колеса электросамоката, на котором ехали два человека. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщил отец пострадавшей в паблике «Древлянка-8: Дружные соседи». Он пояснил, что наезд произошел на пешеходной дорожке напротив дома №11.

«Молодой человек, управляя электросамокатом, не смог избежать столкновения и врезался в мою дочку. С ним, в качестве пассажира, на электросамокате находилась его младшая сестрёнка. В результате столкновения моя дочь упала и ударилась головой об асфальт. После этого мы приняли решение отвезти её в травмпункт самостоятельно. В данный момент дочка госпитализирована вместе с мамой и находится в травматологическом отделении детской республиканской больницы. У неё диагностированы сотрясение головного мозга и перелом черепа», — заявил отец пострадавшей.

Отец обратился в полицию, он ищет водителя электросамоката.

«К сожалению, находясь в состоянии шока, ни я, ни моя жена не догадались взять контакты молодого человека. Прошу всех, кто знаком с этими детьми или знает их родителей, связаться со мной. Также если кто-то узнал на видео своих детей, просьба связаться и предоставить свои контакты для того, чтобы я мог передать их в правоохранительные органы (полицию). По данному инциденту мной написано заявление в полицию. Я никого не обвиняю, но есть факт — нанесение вреда здоровью моей дочери. Дальше в степени вины детей и родителей с обеих сторон пусть разбирается полиция. Также отмечу, что молодой человек, управлявший электросамокатом, повёл себя достойно, предлагал помощь, многократно извинялся и был напуган не меньше нас», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, как в поселке Карелии водитель автомобиля не поделил дорогу с ребенком на электросамокате.