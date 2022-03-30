В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже из магазина (ВИДЕО)

Полиция просит помочь найти молодого человека, который может быть причастен к краже из сетевого магазина.

Сотрудники МВД устанавливают личность молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в совершении кражи в одном из сетевых магазинов города, сообщили в ведомстве.

«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 050 98 02 или 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД Карелии.