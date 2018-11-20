В Петрозаводске изменится движение нескольких автобусных маршрутов

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Движение нескольких автобусных маршрутов изменится первого декабря на Древлянке и на Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.
По предложениям жителей Петрозаводска с первого декабря автобусы маршрутов № 12 и № 19 при следовании в направлении жилого комплекса "Скандинавия" начнут доезжать Финского проезда.
Изменится путь движения автобусов маршрута № 1, который также будут следовать до Финского проезда, минуя остановку "Улица Попова, конечная".
Маршрут № 27 продлится до улицы Чистой ("Древлянка-8"), также без посещения остановки "улица Попова, конечная".
На Кукковке автобусы маршрута № 2 при следовании в оба направления начнут заезжать в жилой комплекс "Большая медведица".
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