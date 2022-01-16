В Петрозаводске молодой человек ушел из магазина с дорогой курткой и попал под «уголовку»

Петрозаводчанин украл из спортивного магазина куртку для продажи, но сбыть свой трофей не успел.

В полицию поступило заявление от представителя магазина спортивных товаров: из торгового зала пропала мужская куртка стоимостью 8999 рублей. Факт хищения зафиксирован камерой видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска изучили запись и установили личность подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

К краже оказался причастен 29-летний петрозаводчанин, у которого ранее проблем с законом не возникало. Куртку он хотел продать, но не успел. Полицейские изъяли краденую вещь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии вынес из магазина в наволочке 15 бутылок крепкого алкоголя и раздал их друзьям.