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Житель Карелии вынес из магазина в наволочке 15 бутылок крепкого алкоголя и раздал их друзьям

Новости. Криминал
16:35, 14 Января 2022
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA

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Полицейские Беломорского района раскрыли кражу из магазина, сообщили в МВД республики.

В полицию Беломорского района от работников продуктового магазина поступило заявление о краже. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Полицейские выяснили все обстоятельства инцидента и установили подозреваемого.

Ночью 31-летний житель поселка забрался через окно в магазин, вытащив оттуда сигареты, шоколад и 15 бутылок крепкого спиртного. Алкоголь мужчина сложил в наволочку, которую принес из дома. Часть спиртного житель Карелии выпил сам, а несколько бутылок отдал приятелям.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-14 16:46:01
Офигенная у него наволочка :)
Гость
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