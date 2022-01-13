Житель Карелии вынес из магазина в наволочке 15 бутылок крепкого алкоголя и раздал их друзьям

Полицейские Беломорского района раскрыли кражу из магазина, сообщили в МВД республики.

В полицию Беломорского района от работников продуктового магазина поступило заявление о краже. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Полицейские выяснили все обстоятельства инцидента и установили подозреваемого.

Ночью 31-летний житель поселка забрался через окно в магазин, вытащив оттуда сигареты, шоколад и 15 бутылок крепкого спиртного. Алкоголь мужчина сложил в наволочку, которую принес из дома. Часть спиртного житель Карелии выпил сам, а несколько бутылок отдал приятелям.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.